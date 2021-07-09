【刀傷警員】網傳總商會「慎重考慮港大生聘用」　總商會：假消息、已報警處理

▲ 香港總商會澄清，有關流傳的聲明屬「虛假消息」，並已報警處理。

7月1日銅鑼灣襲警事件，除疑兇所屬的公司維他奶（00345）捲入內地抵制風波，連香港總商會亦被牽連。網上流傳一則總商會的報章廣告，嚴正聲明總商會及會員將「慎重考慮港大畢業生的聘用」。總商會澄清，有關流傳的聲明「實屬虛假消息」，並已報警處理。

香港大學學生會評議會周三（7日）通過「哀悼梁健輝議案」。有傳媒報道，翌日網上便開始流傳總商會在《大公報》刊登的「聲明」，提及商會會員企業將「慎重考慮香港大學畢業生的聘用」、「向恐怖份子致敬不能接受」的字句。

網傳維他奶主席羅友禮發內部信 稱襲警事件公然挑戰法律的嚴重暴力行為 正深刻反思｜詳見【下一頁】

新民黨成員李梓敬較早前曾在社交媒體轉載過相關消息，隨後刪除。

香港總商會隨後就虛假聲明澄清，未有就聘用香港大學畢業生一事在《大公報》刊登任何聲明，該則在網上流傳的所謂總商會「嚴正聲明」實屬虛假消息。

總商會同時讉責有關惡意行為，蓄意誤導大眾，引發猜疑。商會已就事件報警處理，並保留對涉事人士或組織採取法律行動的權利。

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