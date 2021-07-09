【另類防疫】為免工人染疫停工 三星蘋果越南生產商要求員工在工廠紮營休息

越南的疫情近來死灰復燃，據《彭博社》報道，當地一間三星及蘋果的供應商，要求逾10萬名晚上在工廠紥營休息，以盡量減少染疫的風險。

越南的北寧市及北江市，為三星電子和蘋果公司供應商的主要所在地，當局稱約有15萬名工人住在工業園區，以降低感染風險。據胡志明市媒體中心稱，在當地商業中心，擁有2.5萬名員工的22家公司亦為員工設立了過夜住宿場所。

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員工都在臨時宿舍裡的金屬雙層床、竹墊和嬰兒床上，以及在大廳內的水泥地板上搭起的帳篷裡休息，他們被隔離直到檢測結果呈陰性。有員工表示：「住在工廠裡很奇怪，一開始有點難以入睡」、「但我們明白這是必要且暫時的」。

除了在工廠內過夜， 三星和其他在北寧省和北江省設有工廠的全球供應商的員工，都已獲取大約40萬支疫苗，而工人正陸續接種中。 另一方面，大公司只想繼續生產，因為其中許多公司已經面臨半導體供應短缺的問題。 如果員工也短缺，問題更嚴重。

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《彭博社》的報道又提到，雖然越南在疫情爆期之初已受控，但又在4月下旬開始爆發。疫情迫使富士康和立訊精密（蘋果AirPods 產品的主要組裝商）位於北部工業園區生產線暫時關閉，但在實行了嚴格的社交距離措施後，許多公司現已獲許重運。

三星在北寧省設有兩家工廠，公司要求行政人員在家工作，同時要求生產線工人在辦公室居住。根據當地政府網站顯示的資料，政府要求公司安排工人在工廠留守15天，然後再與另一組員工調換。

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