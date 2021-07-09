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【港交所388】港交所委任上市委員會5名新成員　共收70份申請

股市 17:42 2021/07/09

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【港交所388】港交所委任上市委員會5名新成員　共收70份申請

港交所公布，委任新一年度上市委員會成員，包括5名新成員。港交所表示，今年初兩度，邀請有意擔任上市委員會職務的人士提出申請，共接到70份申請，新成員包括陳劍音、鄭建龍、趙文逸、蔡瑞怡及梁寶華，接替退任的嚴玉瑜、陳朝光、周弋邦、楊凱蒂及葉禮德。

港交所表示，上市提名委員會每年均提名個別人士出任（及連任）上市委員會成員，由聯交所董事會根據建議而作出委任，而上市提名委員會由港交所非執董史美倫、洪丕正、馮婉眉，以及證監會主席雷添良、行政總裁歐達禮及執行董事何賢通組成。

新成員中，陳劍音為空中雲匯首席合規官兼總法律顧問、鄭建龍為美林（亞太） 亞洲企業融資部主管及董事總經理、趙文逸為高盛亞洲（除日本）醫療保健投資銀行聯席業務主管及董事總經理、蔡瑞怡為睿亞資產創始人及管理合夥人、梁寶華是羅兵咸永道會計師事務所資本市場服務合夥人。

上市委員會由28人組成，港交所行政總嬋是必然成員，委員會工作包括審理上市申請、除牌審批和紀律行動，也具有監察上市科、提供有關上市事宜的政策意見、覆核上市科所作決策等職能。

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編輯：麥德銘

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