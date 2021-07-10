【職場熱話】人工報大數350元　新公司HR要求糧單　事主感慌張　網民獻計「說是花紅就可」

見新工時，HR都會問之前公司的月薪是多少。近日就有網民在討論區發帖，稱自己向HR「報大數」，報多了350元。現在HR問他拿糧單，令事主十分慌張，不知道該怎麼辦。

事主經歷：













【職場熱話】月薪25k沒升職機會 30歲港男持100萬 打算到英國「闖一闖」 【下一頁】

帖文一出，引來不少網民留言，不過網民普遍都認為這不是甚麼大事，找個借口暪過HR就可以，「350元誰理會？」、「報大350而已不用這麼怕，又不是報大35000」、「說是花紅就可以」、「報大都報這麼少，是報就報多個0」、「扮傻跟HR說記錯人工報大了，指報大的數是Petty Cash（備用金）來」、「不要說報大，這個是誠信問題；不要說記錯，自己人工都記錯將來甚麼都可以錯；解釋一下，自己人工本來係是這麼多，350是之前公司給的的士錢或飯錢等等，沒有放進糧單」

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責任編輯：黃苑筠