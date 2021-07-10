  • 30°C
香港時間 : 2021710日 (六) 09:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】人工報大數350元　新公司HR要求糧單　事主感慌張　網民獻計「說是花紅就可」

理財智慧 09:00 2021/07/10

分享：

見新工時，HR都會問之前公司的月薪是多少。近日就有網民在討論區發帖，稱自己向HR「報大數」，報多了350元。現在HR問他拿糧單，令事主十分慌張，不知道該怎麼辦。

事主經歷：

 

【職場熱話】月薪25k沒升職機會　30歲港男持100萬　打算到英國「闖一闖」　【下一頁

帖文一出，引來不少網民留言，不過網民普遍都認為這不是甚麼大事，找個借口暪過HR就可以，「350元誰理會？」、「報大350而已不用這麼怕，又不是報大35000」、「說是花紅就可以」、「報大都報這麼少，是報就報多個0」、「扮傻跟HR說記錯人工報大了，指報大的數是Petty Cash（備用金）來」、「不要說報大，這個是誠信問題；不要說記錯，自己人工都記錯將來甚麼都可以錯；解釋一下，自己人工本來係是這麼多，350是之前公司給的的士錢或飯錢等等，沒有放進糧單」

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

職場活動 求職攻略 職場文化

上一篇文章

【職場熱話】應屆畢業生「彈出彈入」　首輪面試叫價15K 　第二輪改叫16K　獲取錄取後更要求上調一千

下一篇文章

【劉‧住保鮮期@iM網欄】炎夏奢華體驗 潮遊半島酒店(一）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？
【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？
【網民熱話】網上騙案層出不窮 網民收假冒郵政釣魚短訊　破解五個騙徒常用手法
【網民熱話】網上騙案層出不窮 網民收假冒郵政釣魚短訊　破解五個騙徒常用手法
【MPF】盤點2021年4月強積金最佳基金　最佳一隻賺6.96%
【MPF】盤點2021年4月強積金最佳基金　最佳一隻賺6.96%
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS