【柏傲莊III】新世界主動聘資深工程師　審查及監督拆卸重建過程　確保樓宇質量　市傳暫無買家撻訂

新世界（00017）及港鐵（00066）發展，位於大圍站上蓋的柏傲莊III，因第一及第八座的牆身底座混凝土強度未達要求，早前已即時通知港鐵及屋宇署，同時為確保樓宇質量，主動決定把已興建的樓層拆卸重建。新世界今日（7月9日）宣布委聘獨立第三方專家監督工程，確保樓宇質量，以保買家安心。發展商同時公布最新跟進安排，詳情如下：

1. 委聘獨立第三方審查

新世界發展已委聘獨立第三方專家資深工程師黃志明，帶領其專業團隊監督柏傲莊III相關樓宇的拆卸重建過程。專家團隊將會調查是次事件的經過，提出改善建議，確保樓宇質量合符相關法例及法定標準。專家團隊亦會檢視整個建築工程的工序流程，並盡快向新世界提交報告。同時，團隊亦會審視獨立第三方機構就柏傲莊 I 及 II 的質量覆檢結果，確保整個柏傲莊項目以最佳質量完工交付全數買家。資深工程師黃志明為「黃志明建築工程師有限公司」董事總經理，在工程界具有多年經驗，曾參與調查多個建築工程意外及事故。

2. 回應售樓活動關注

就外界關注屋宇署於 6 月 18 日接獲柏傲莊 III 檢測報告後，售樓活動仍然繼續，新世界強調，於6月中接獲承建商的通知，柏傲莊III 第8座部分牆身結構的混凝土檢測 數據未達要求，但經註冊結構工程師評估後確認樓宇結構安全，涉事牆身結構亦僅佔已興建樓層的牆身結構約百分之 1，有關問題可透過更換或重造等方案解決，類似情況並非罕見，亦對完工及關鍵日期並無任何影響，故此不影響售樓活動進行。

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3. 柏傲莊I及II樓宇結構安全

集團早前已完成檢測柏傲莊I及II的建築結構，檢測結果顯示兩期共5座樓宇（第 2、3、5、6 及 7 座）的結構安全均合符相關法例及法定標準，有關檢測報告已呈交相關政府部門。 本公司近日亦再主動委託獨立第三方機構進行覆檢，至今全部達標，完成報告後，集團會盡快披露結果。

4. 主動拆卸釋除買家疑慮

就外界關注柏傲莊III（第1座及第8座）部分牆身結構等具體問題，承建商已展開全面調查，當中可能涉及法律程序和責任，現階段未能作進一步披露。不過，集團強調，有關第1座及第8座牆身底座的混凝土檢測數據未達要求，過程中我們考慮了不同的解決方案，包括加固及局部重造等，最終決定主動拆卸已興建的樓層，以釋除買家疑慮。

5. 柏傲莊III買家跟進

至於柏傲莊III買家的跟進工作，詳情如下：

i) 就柏傲莊III延期交樓安排，集團預計於下 周中起陸續向受影響的846戶買家發信，解釋有關安排

ii) 集團已成立專責小組，負責 跟進買家查詢及後續安排

iii)專屬查詢熱線 (852)3563 7368 已投入運作，服務時間由周一至周五早上10時至下午1時；下午2時至晚上8時

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