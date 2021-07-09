【港元定期存款】虛銀短減長加　半年定存最高0.8厘

▲ 虛擬銀行天星短減長加港元定存0.05厘，現時半年及1年期齊為0.7厘。

7月開局首周，港元定期存款息率延續下降趨勢，全周共有5間中小行調整存息，包括3間中資行鬥减，分別為信銀國際削中短息，建行亞洲全面降息，而招商永隆則向短存埋手。至於天星則短減長加；集友一如既往頻密調息，加減不一。專家預計，下周業界暫仍歇暑休戰，及至7月20日銀債正式推售才出擊迎戰。

綜觀下半年定存市況，劈息潮的重災區是短期存款，例如信銀國際減半年以下存息，當中降幅最多是1個月期，狠削0.45厘，至乍現0.1厘。可是低處未算低，招商永隆於本周三（7日）調低1個月及2個月年息0.007厘，至僅得0.003厘，未免聊勝於無。

而全周高息榜僅半年期有小變，因信銀國際把6個月年息大減0.15厘，新息率報0.6厘，遂失落三甲。相反，小米 （01810） 旗下虛擬銀行天星（AirStar Bank）短減長加，微削3個月年息0.05厘、至0.85厘，卻略加半年及9個月0.05厘，新報0.7厘，跟1年期看齊；如以6個月期衡量，重返季軍。

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長息方面，建行亞洲主要調低門檻10萬元的短中長息，卻搶大額存款，新增起存額100萬元享高息，舉1年期為例有0.6厘，故此仍能險守三甲。

分析指，擅打高息牌的中資行，甫踏入7月竟即率先鬥減息，較為罕有，過往通常是大行帶頭出手，中小行跟減。巿料主要反映季結及半年結剛過去，相信個別同業在關鍵日子時，為粉飾中期業績及穩定資金來源而加息，當年結過後，遂隨拆息走低而相應下調存息。

中資行人幣定存 3個月最高2.65厘【下一頁】

經歷第3季新一輪調息浪，目前1年期定存以天星，以及騰訊 （00700） 、工銀亞洲及港交所 （00388） 有份的虛銀富融（Fusion Bank）的0.7厘居首，半年是集友的0.8厘稱王，3個月則以富邦的3.28厘膺榜首。

可是，上述3大高息王皆不敵iBond （04246） 兩厘包底息，以及銀債3.5厘保證年息。

反映銀行資金成本的3個月拆息今天（9日）報0.17厘，花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黄栢寧回應本報查詢指，第3季料3個月拆息約為0.3厘，第4季約0.4厘，而未來3個月預期港滙保持在7.76水平，半年到1年期約為7.78。

另一方面，中銀香港 （02388） 有份的虛銀livi Bank，下調5萬到50萬元的存款利率，從0.5厘削至0.4厘。

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記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源