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【超越馬雲】曾毓群身家超越馬雲　寧德時代市值逾1.2萬億、護城河能比台積電嗎？

Hot Talk 17:26 2021/07/09

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【超越馬雲】曾毓群身家超越馬雲　寧德時代市值逾1.2萬億、護城河能比台積電嗎？

電動車電池主要供應商寧德時代（深：300750）年初至今累升4成，市值突破1.2萬億元人民幣，令公司主要股東曾毓群財富不斷上漲。繼早前超越香港首富李嘉誠，曾毓群最新在彭博億萬富豪指數中，估算財富達495億美元（約3861億港元），超越阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲的481億美元（約3751億港元），首次擠身亞洲5大富豪之一。

內地今年加強對阿里巴巴等互聯網企業監管，本周監管當局連環發聲，阿里巴巴全周再跌6.7%，失守200元。相反，內地訂立2060件「碳中和」目標，電動車獲市場資金視為前景明朗的行業，在供應鏈不可或許的寧德時代為主要受惠股之一，全周累升6%。

彭博引述清華大學全球家族企業研究中心主任高皓，寧德時代和曾毓群冒起，反映內地富豪起家由最初的地產大亨，轉向科技新貴，再有新能源領域的領導者。

曾毓群出生於福建寧德，1989年畢業於上海交通大學船舶工程系，2001年畢業於華南理工大學電子與信息工程系，並獲得碩士學位。2005年作為科技專才被香港引進，所以今年身家暴漲，福布斯將他列為香港首富。

A股電池大亨曾毓群成香港首富？ Tesla 也向其取貨，短片、報道可見【下一頁】

寧德時代從2018年深圳上市以來，股價累升20倍，據SNE Research報告，今年前四個月，全球電動汽車電池銷售按年成長倍多，其中寧德時代的市場占有率最大，達到32.5%。

寧德時代被視為內地高端製造業領導者，但與同屬大中華區高端製造業代表、去年至今業績股價亮麗的台積電（美：TSMC），寧德時代行業競爭壓力依然不少。

全球新能源汽車動力電池，龍頭企業包括寧德時代、LG化學、松下電池，今年首季市佔分別有32%、21%、17%，去年3家企業的市佔率大約為23%至25%，而比亞迪 （01211） 和三星今年首季則佔7%、5%。

寧德時代最大優勢在於公司在三元和磷酸鐵鋰都有布局，未如其他對手集中於其中一項，而且也有中國電動車企林立的本土優勢，預測市盈率逾100倍，遠高於同屬Tesla（美：TSLA）電池供應松下的13倍，已體現市場對寧德時代樂觀。

台積電6月營收410億元 按年增22.8%，可見【下一頁】

不過，台積電已建立明顯的技術「護城河」，製程較主要對手快一手，去年淨利率高達38%，而且台積電88%費用來自製造設備，台積電與光刻機製造商ASML高度協同，令公司能最先得到ASML產能，在良性循環擴大優勢。

寧德時代除了面對是動力電池仍在快速迭代、氫能電池等不同技術發展的格局，寧德時代現時主要成本在原材料，佔生產成本80%，近年在不斷擴大上游收購，惟難如達至台積電、ASML協同效果。寧德時代淨利率保持10%以上，已明顯領先主要對手，但要在保持高研發投入，利潤率中線難以追上台積電。

相關文章：

【碳中和】煤氣與寧德時代戰略合作　同時拓展能源互聯網建設、儲能解決方案、儲能商業模式創新等

【TSLA】寧德時代擬上海建新汽車電池工廠

A股 阿里巴巴－SW（09988） 寧德時代（深：300750） 馬雲 台積電 Tesla 阿里巴巴

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