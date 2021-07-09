【職場疲勞】逾9成美國員工因工作過勞考慮辭職？　美企給額外假期挽人才

▲ 美國一項調查發現，超過9成受訪美國員工正考慮辭職，主要原因是工作過勞（burnout），故有美企額外提供有薪假期。（資料圖片）

全球經濟逐漸復甦，不少公司增加招聘。不過美國一項調查發現，超過9成受訪美國員工正考慮辭職，主要原因是工作過勞（burnout）。因此，有美企額外提供有薪假期，亦有企業鼓勵員工交休假計劃，試圖解決員工過勞的問題，力挽人才。

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美國招聘網站Monster.com於6月14日訪問了649名美國員工，調查結果顯示，95%受訪者表示正考慮離職，其中三分之一的人表示原因是工作過勞，其次是缺乏升職加薪的機會（29%）。此外，逾6成受訪者（66%）相信，仍有不少工作機會可給他們選擇，92%受訪者表示願意為更合適的工作而轉行。

其他調查亦反映類似的情況，Business Insider最近的調查顯示，61%美國受訪者認為他們有不同程度的工作過勞。招聘網站Indeed於3月的調查亦發現，超過三分之二的受訪者表示，疫情顛覆了他們的工作生活，更加感到工作過勞。

根據美國勞工部的數據顯示，4 月份有400萬人辭職，創下20年來的最高紀錄，當中離職率最大增幅為零售業、專業及商業服務業。

有見及此，有美國企業額外提供有薪假期，如約會應用程序Bumble上月表示，將讓所有員工放假一周。雲端軟體公司Okta聯合創辦人Todd McKinnon早前亦指，擔心員工疫情下壓力太大，鼓勵員工交休假計劃，員工只要詳細列出度假計劃便可享無限假期，認為只有休息好，才能好好工作，目前已有逾900名員工去信給他，有人希望去旅行放鬆一下，亦有人希望回家探親。

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責任編輯：朱悅瀅