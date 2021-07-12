【職場熱話】求職者連續兩次面試沒回音 第三次靠一個舉動被錄取

面試技巧有很多，上至衣服，下至鞋子都有要求。當然不能忘記的是女士們需要化妝，不能小看化妝的威力。近日有台灣網民於網上討論區發文，指朋友兩次面試都不過，最後靠化妝就被錄取。

網民經歷：

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不少人覺得這不是秘密，指「怎麼會天真以為遠距面試就不必打理自己外表?！」、「不好看的說不知道被評價連功課都不做就來面試！」、「能力不是用說的，是入場券拿到之後表現，經驗只是參考，而外表會增加參考價值。」。有網民直言：「明明是你朋友不重視前兩次面試 怪人家不錄取？」

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他們又表示，如果能力一樣，薪金一樣，就不會選外表稍差的；又稱：「除非你是應徵搞笑藝人或高階工程師，那外表就不是一切。」。網民勸諫，指「打理好自己是基本，誰都不想跟一個邋遢的人當同事！」和「 與其說外表是能力，更應該說把自己打理好是態度的表現！」

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責任編輯：張瑋婷