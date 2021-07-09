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【新冠疫苗】未成年人有無需要接種？染疫死亡率僅0.005%

環球社會熱點 18:16 2021/07/09

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英國早前計劃安排12至15歲青少年接種新冠疫苗，政府正等待專家建議，再作出最後決定。惟按統計數據，未成年人感染新冠肺炎後死亡比率極低，僅0.005%。專家指，疫苗的風險必須非常低，為所有兒童接種的決定才站得住腳。

英國新冠患者激增 NHS唔夠人做手術 【下一頁】

英國有研究發現，自疫情爆發至今年2月期間，僅得25名未成年人染疫身亡，佔該年齡組別受感染人數0.005%，25名死者中，19人本身有潛在健康問題，13人患有較複雜的神經障礙問題。

研究人員由此推算，健康兒童及年輕人死亡率為160萬分之一，有潛在健康問題人士死亡率則介乎10萬分之一至15.8萬分之一。患有神經障礙兒童死亡風險最高，死亡率1,215分之1。

倫敦帝國學院（Imperial College London）理工學院兒科傳染病顧問惠特克（Elizabeth Whittaker）指，數據顯示當局需證明接種疫苗風險十分低，才有合理原因為所有健康小孩接種疫苗。

英國未打疫苗年輕人變高危 多個學生地區爆疫 【下一頁】

惠特克表示，數據與臨床上經驗吻合，很少看到重症兒童患者。她指雖然數據只涵蓋至今年2月，英國其後流行更具傳染性的Delta變種（即印度變種），但情況並未改變，又稱希望數據能令家長放心。

倫敦大學學院（University College London）兒童及青少年健康教授維納（Russell Viner）建議，當局已為患有神經障礙兒童接種疫苗，JCVI可擴至其他健康問題。

責任編輯：李俊儀

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