【金價前景】金價料未見頂 大行最牛看2千美元

▲ 美國通脹壓力紓緩，金價重上1800美元。

金價自上月跌穿每盎斯1,800美元重要心理關口後，個別央行出口術揚言擬抄底，加上美債息最近失守1.3厘，貴金屬伺機反撲，金價再次重返1,800美元大關。

不過，目前大小行專家對國際金價預測仍呈大分歧，外電指高盛仍料金價可重上2,000美元，但花旗維持淡友本色，指金價於去年疫情肆虐期間市場爭相買金避險，刺激金價攀升，現已見頂，遂維持今年底跌穿1,600美元，低見1575美元的預測。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，未來3個月金價料見1,750美元，但6至12個月預測僅為1,575美元。

黃栢寧拆解看淡金價的主因，在投資需求方面，今年黃金ETF市場與2019至2020年淨買入的趨勢相比明顯轉弱 ，且相信金價可能已在2020年見頂，從基本面預測難以升至2,000美元 。

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不過，黄栢寧補充，金價大跌的可能性亦不大。展望中短期前景，在較低波動率的環境下，金價料溫和下跌。基本因素上，黃金珠寶等奢侈品消費於2021年及2022年受惠環球經濟復甦而有強勁增長，或支持實體黃金需求，但距離2019年正常水平仍較低。況且，在高油價及地緣政治不明朗下，鼓勵了央行買入黃金，但與2018及2019年史無前例的買入規模相比，如今已放慢。

另一方面，韓資樂天證券銷售總監陳欣保持大好友姿態，料金價下半年高低位介乎1,680至1,950美元，年尾目標1,900美元。

綜合名家分析，對金價後市持樂觀態度主要有3大理據，包括︰（1）通脹重燃，大宗商品漲幅尤其厲害，持有黃金可保值兼對冲通脹；（2）央行增持，外電引述專家料，全球今明兩年央行累計或掃入1,000噸黃金作儲備，因實質負利率環境下，投資黃金具升值潛力；（3）有數碼黃金之稱的加密貨幣暫未再喪炒，在監管風暴下，熱錢轉投黄金。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源