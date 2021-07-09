【美團股價】美團引公眾及專家參與平台治理 設公眾評審體系每日解決千起爭議糾紛

▲ 美團引入公眾及專家參與平台治理，建立公眾評審體系。

內地媒體報道，美團 （03690） 近期已經初步建成公眾評審體系，引入公眾及專家等參與平台治理，規範平台營商秩序，保障消費者和商家的合法正當權益。自上線後，美團每日有近千起爭議糾紛通過該體系得到解決。美團公眾評審體系依托美團APP、大眾點評APP、美團外賣APP等用戶平台，搭建在線爭議解決機制，邀請用戶和相關領域專家，針對評價及交易等爭議糾紛進行集體投票判定。

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美團今日股價反彈，曾高見285.4元，升6.7%，全日升幅收窄至4.3%，收報279.2元，成交129億元。

用戶和商家遇到評價爭議之後，可以向平台投訴，平台篩選發起評審任務之後，邀請平台用戶對爭議糾紛集體投票判定。此外，用戶對消費結果不滿意或者認為商戶服務內容與線上展示不一致等交易爭議，也可以通過公眾評審體系判定。

而針對重大和疑難的爭議糾紛，將通過公眾評審體系的專家評審團進行判定和解決。美團負責人稱，專家評審團由法律、政策等相關領域的專家組成，符合準入標準的案例將進入專家評審機制通道，專家評審團會根據案例組建「評議庭」，進行評審並集體投票形成結論。

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編輯：陳健婷