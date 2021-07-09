【人行降準】人行全面降準0.5個百分點放水1萬億人幣 下周四生效

▲ 人行降準0.5個百分點，7月15日起生效。

人行周五（9日）宣佈，為支持實體經濟發展，促進綜合融資成本穩中有降，將全面下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，釋放長期資金1萬億元（人民幣，下同），7月15日起生效。人行表示，是次降準是貨幣回歸政策常態後的常規操作，重申穩建貨幣政策取向並沒有改變，不會「大水慢灌」。

人行指，今年以來部分大宗商品價格持續上漲，一些小微企業面對成本上升等經營困難，今次降準將加大對小微企業的支持力度。下一步，中國人民銀行將繼續實施穩健的貨幣政策，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。是次釋放的一部分資金將被金融機構用於彌補7月中下旬稅期高峰帶來的流動性缺口，增加金融機構的長期資金佔比，銀行體系流動性總量仍將保持基本穩定。

人行亦指，自2020年應對新冠疫情時，人行已堅持實施正常貨幣政策，5月以後力度已逐漸轉為常態，今年上半年已基本回歸至疫情前的常態，在目前國內經濟穩中向好的情況下，人行將堅持貨幣政策的穩定性、有效性，堅持正常貨幣政策。

人行預計，是次降準可增加金融機構的資金配置能力、調整中央銀行的融資結構，並預計是次降準將能夠降低金融機構資金成本每年約130億元，通過金融機構傳導可降低社會綜合融資成本。

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編輯﹕賴奕羚