【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range

嘉民集團早前宣佈，為響應政府的新冠疫苗接種計劃，獎品總值100萬元的#goodshot抽獎活動將於7月13日開始正式接受網上登記。

是次#goodshot抽獎活動歡迎所有於2021年8月31日或之前，已接種新冠疫苗的18歲或以上香港居民參加。

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是次大抽獎將抽出30名得獎者，大獎品包括價值逾60萬港元的Tesla Model 3 Long Range電動車一輛，藉此實踐集團推動可持續發展的承諾，其他獎品包括價值20,000元的連卡佛現金券（共4份）、價值20,000元的牛奶公司指定商戶現金券（共3份）、價值16,000元Don Don Donki 現金券（共5份）等。

參加者可於2021年7月13日10:00至9月2日23:59（香港時間）起前往 #goodshot抽獎網站進行登記。得獎者將於2021年9月3日隨機抽出。

抽獎結果將於2021年9月10日在#goodshot抽獎網站公佈。#goodshot抽獎活動專員將以登記時提供的聯絡資料透過電郵、電話及短訊方式個別通知所有得獎者。

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得獎者須按照指示，親身前往指定地點領取獎品。屆時，各得獎者須出示香港身份證正本及香港特別行政區政府衛生署發出的新冠疫苗接種記錄正本及/或電子記錄，以證明其符合資格。所有得獎者必須於2021年10月31日前領取獎品。

嘉民集團大中華區首席執行官夏偉奇（Kristoffer Harvey）表示：「香港很幸運有充足的疫苗供應，但目前香港的疫苗接種率仍遠低於可達致群體免疫的水平。接種疫苗是一項保障市民健康、改善本地疫情的重要措施，我們相信嘉民集團能在推動疫苗接種方面出一分力。我們衷心希望是次抽獎有助提高香港的疫苗接種率。」

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記者：陳詠妍