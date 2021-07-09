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【人工智能】科技園公司首辦2021世界人工智能大會香港分會場 設多項主題演講

理財智慧 17:20 2021/07/09

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香港科技園公司首次舉辦2021世界人工智能大會(WAIC)香港分會場。2021世界人工智能大會為全球頂尖的人工智能高峰會，香港分會場於上海主會場開幕當天，同步在香港科學園舉辦論壇和設立展覽，展示香港在人工智能（AI）方面的急速發展，吸引更多人才加入創科行業。

上海迪士尼明年1月9日起加價　最貴1日門票達769人仔 【下一頁

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，能有幸與上海合作舉辦國際AI盛事世界人工智能大會，攜手加速區內人工智能及機械人（AIR）的技術發展。他又指，香港人才輩出，衍生眾多傑出的AI初創，當中更包括多間獨角獸。憑藉香港世界級的AI人才、多元的市場應用，以及蓬勃的資本市場，吸引國際企業家及人才來港，構建獨一無二的生態圈，共同孕育出具影響力的AI創新方案。

【周末好去處】K11 MUSEA舉辦《THE MUSEA CLASSIC》古董車展 展出逾20輛罕見經典名車 【下一頁

香港分會場舉辦多個主題演講，匯聚業界及AI專家，就AI創新意念、技術、人才、應用和資金等方面進行交流及分享。活動獲多名政府官員、學界翹楚及業界領袖支持，促進區域層面合作，以培育更多創科人才，攜手在香港打造世界級的AI生態圈。除主題演講外，香港分會場更與上海主會場同步連線，舉行香港大學、香港科技大學加入全球高校人工智能學術聯盟簽約儀式。此外，場外設有12個與人工智能及機械人技術相關的展示，由園區公司及本地院校分享其創新意念和研發成果。

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責任編輯：羅浩濂

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