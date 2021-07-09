【中國經濟】景順趙耀庭：年內通脹不會成中國隱憂　中國經濟狀況仍然不俗

▲ 年內通脹不會成中國隱憂 中國經濟狀況仍然不俗

中國國家統計局今日公布，6月份通脹數據，當中居民消費價格指數（CPI）以及工業生產者出廠價格指數（PPI）按年升幅均有回落。當中，CPI按年上漲1.1%，低於預期的1.3%漲幅；PPI按年上漲8.8%，符合預期。

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭認為，隨著食品價格繼續由豬肉帶動的下行趨勢，消費者價格壓力已持續得到緩解，在今年餘下的時間裡，消費者價格通脹不會成為中國的關注議題。

趙耀庭表示，PPI數字也有所放緩，反映出政府對大宗商品和其他材料的穩價政策。由於這些政策，PPI可能會在未來幾個月繼續放緩，預計潛在降準應該會增加中小企業市場的流動性，對 PPI 的正面影響很小。

他指，中國市場雖經歷了自2月以來最大的單日跌市，但認為中國經濟狀況仍然不俗，因有74.7%的中國A股公司已經發布了正面的盈利預期。

他又指，中國科技行業繼續因近期新聞而受壓，預計監管方面的擔憂將在短期內繼續影響市場情緒，但具有較長期投資期的投資者，可能會考慮在此次下跌時買入。

2021書展早鳥3重賞︰《香港經濟日報》電子版全年至低價＋高達$340現金賞＋禮物<優惠詳情>



一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結：【點此】

相關文章：【煤炭股】內地5月份PPI勝預期 動力煤入旺季價格升、兗州煤業曾升逾8%

【大行看法】景順：中國降準為正面信號 並非標誌人行貨幣政策重大轉變

記者：梁安琪