【ET講股通】梁耀康︰博反彈入貨選擇 同場加映答股環節（立即觀看）（附文字內容）

港股即市V彈，恒指全日反彈191點，收報27344點，大市總成交1,868億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，後市緊盯27500點阻力，以及即市低位26861點能否構成支持。博反彈可選價殘股及恒者恒強股。

恒者恒強之板塊有四：

一、體育用品股：公布理想營運數據的安踏 （02020） ，股價升6.9%至185.4元，短有望破頂，止蝕用172.5元。李寧 （02331） 升3.7%至91.7元，短炒以即市低位85.55元止蝕。

二、汽車經銷股：中升 （00881） 升1.9%至75.45元，短炒以70元止蝕。永達汽車 （03669） 續破頂，再升4.3%至15.58元，短炒以15.07元、14.68元止蝕。

三、汽車股：長城汽車 （02333） 升8.1%至27.5元，上望28.86元，短炒以26.9元、25.8元或24.05元止蝕。汽車電池股贛鋒鋰業 （01772） 升3.8%至132.5元，短炒以即市低位122.7元止蝕。

四、光伏股：福萊特玻璃 （06865） 升1.1%至31.65元，宜待突破前浪頂33.45元才追入，以27.8元止蝕。

展望後市，若恒指重新失守今日低位26861點，或恐下試25500點重要支持。現水平若入市博反彈，宜小注及嚴控注碼。

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