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【科技一周回顧】華為5款新品攻港　蘋果拒絕多款內地手機Apps上架

科技 12:00 2021/07/10

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1）【華為新品】華為MatePad系列攻港　售價3388元起

華為自禁令後，一直積極打造自家生態圈。華為終在8日舉行發布會並宣布，將在香港推出多款搭載由華為自家研發的最新作業系統HarmonyOS 2新產品，當中包括：平板電腦MatePad Pro及MatePad 11、智能手錶WATCH 3及WATCH 3 PRO、以及藍芽耳機FreeBuds 4。

【華為新品】華為智能手錶WATCH 3系列　支援eSIM功能

2）【蘋果私隱政策】蘋果拒絕多款內地手機Apps上架　防止透過CAID技術繞過新私隱政策

本年4月份，蘋果（Apple）推出iOS 14.5系統更新，並新增「應用程式追蹤透明化」（ATT）功能。早前有報道指，內地多款應用程式合作開發一項新技術，以試圖繞過Apple的新私隱規定，Apple現已拒絕多個內地程式的更新申請，並阻止在平台上架。

【蘋果私隱政策】蘋果廣告客戶轉投Android平台　iOS廣告支出預算下降三分之一

【蘋果HomePod】蘋果推HomePod 15.0系統測試版　用家投訴：出現過熱問題或引致損壞

３）【網絡攻擊】美國軟件公司Kaseya遭黑客勒索攻擊　至少200間企業受影響

最近美國不斷爆發大型黑客攻擊事件，早前外媒報道指，肉類加工公司JBS電腦系統遭黑客入侵，隨後遭到網絡攻擊及金錢勒索。最近美國再次爆發大型網絡攻擊事件，受影響企業多達數百間，其影響更蔓延至其他國家及地區。

【網絡攻擊】軟件公司Kaseya遭黑客入侵　拜登稱美企損害輕微

４）【機迷熱話】騰訊推「零點巡航」　防止未成年半夜沉迷遊戲

中國近年頒布許多針對未成年玩家的限制令，但不少未成年玩家用各種方法繞過審查。中國騰訊於日前宣布啟動「零點巡航」功能，加強人臉辨識驗證以防範青少年冒用他人身分半夜偷玩遊戲。

【機迷熱話】Switch OLED 10月推出　全新7吋OLED屏幕登場

責任編輯：曾曉汶

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