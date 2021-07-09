【大行點睇】永達汽車發盈喜　股價創新高　建銀國際睇好　料現價有近60%潛在升幅

永達汽車發盈喜，預料截至6月底止中期盈利按年增長不少於1.1倍。建銀國際發表報告，認為永達上半年業績表現強勁，毛利率提升及庫存情況健康，將目標價上調75.6%至24.9元，維持「跑贏大市」評級，較現價近60%升幅。

建銀國際將永達2021至2023年盈利預測分別調高16%、15%及18%，以反映該行對疫後行業發展的正面看法，以及永達在奢侈汽車品牌如保時捷及寶馬之主導優勢，公司亦具備資金去開展併購。該行予目標價24.9元，相當於2022年預測市盈率15倍，預期2021至2023年每股盈利錄得40%、19%及19%之強勁增長。

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