【Bitcoin】Square推比特幣實體錢包　高層：讓比特幣託管服務更主流

▲ 支付服務提供商Square的硬件負責人Jesse Dorogusker早前宣布，Square將為比特幣（Bitcoin）製作硬件錢包（hardware wallet），有助消費者更容易管控加密幣資產。

虛擬資產成為近年投資新寵，投資者憧憬加密貨幣潛力之餘，同時也憂慮保安及安全問題。支付服務提供商Square的硬件負責人Jesse Dorogusker早前宣布，Square將為比特幣（Bitcoin）製作硬件錢包（hardware wallet），有助消費者更容易管控加密幣資產。

Jesse Dorogusker表示，為讓比特幣的託管服務更主流，決定打造硬件錢包服務。他指，現時網絡上對這次計劃反應熱烈，並稱將繼續公開在社交平台提問及回答問題。而早前Square旗下所開發的行動支付服務Cash App亦已提供可以購買及出售比特幣服務。而Square方面目前並未就此項目的細節作更多說明。

事實上，Square兼Twitter行政總裁Jack Dorsey早前曾在Twitter發文表示，Square將考慮製作比特幣實體錢包，且無論從實體到軟件設計，都會與社群公開合作。而他本人亦毫不掩飾他對Bitcoin的興趣。他曾稱，自己如果沒有在Square和Twitter任職，大概就會投身比特幣領域。

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在加密貨幣領域，錢包又分為軟件錢包（software wallet） 和硬件錢包。實體錢包的用途是讓用戶擁有一個能隨身攜帶的實體裝置，只要將裝置與電腦連接上，就能管理用戶的比特幣。

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責任編輯：張凱琳