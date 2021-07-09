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【買樓理財】筲箕灣香苑大廈兩房500萬元沽　持貨3年閃沽賺120萬

股樓投資 17:07 2021/07/09

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筲箕灣香苑大廈早於1974年10月入伙，由於樓齡大，所以入場門檻較低，有買家不嫌舊，於三年前以380萬元入市，至今帳面勁賺120萬元，足夠換樓首期之用。中原鄭俊輝說，筲箕灣香苑大廈低層B室，實用面積388平方呎，兩房間隔，坐享山景，剛以500萬元易手，實用呎價約12,887元。 

鄭俊輝指，買家屬於同區換樓客，見單位呎價低水，環境清幽，私隱度高，即入市自用。據了解，原業主於2018年以380萬元買入單位，持貨短短3年，現帳面勁賺120萬元，物業期內升值32%。 

資料顯示，香苑大廈位於柴灣道29號，於1974年10月入伙，建有1座住宅大廈，提供120個單位，實用面積約385至480平方呎。香苑大廈最大賣點是交通便利，鄰近港鐵筲箕灣站。

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【下半年部署】2021下半年 值得加注的10隻收息股【下一頁】 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 香苑大廈 筲箕灣

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