俄羅斯診所職員出售假疫苗證明 政府谷針未見效

俄羅斯的新冠肺炎疫情肆虐，但當地民眾的新冠疫苗接種率低，即使當局採取強硬措施谷針，部分民眾仍設法避免接種新冠疫苗。俄羅斯警方周三（7日）指，在加里寧格勒地區拘捕一名診所職員，涉嫌出售偽造新冠疫苗接種證明。

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俄羅斯提高新冠疫苗接種率，首都莫斯科及部分地區已採取強硬措施谷針，例如莫斯科強制服務業等行業員工接種新冠疫苗，如不接種疫苗者染疫，將無法接受非緊急住院治療。

但措施未能刺激民眾接種疫苗，部分民眾轉向黑市購買偽造疫苗接種證明。

內政部發表聲明指，當局周三在波蘭及立陶宛中間的俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）地區，拘捕一間診所女職員。她涉嫌向超過20人出售偽造新冠疫苗接種證明，最高可被判入獄。

據悉，該名女職員承認把原本打算供購買偽造接種證明人士使用的疫苗倒掉，來掩飾他們沒有接種疫苗的事實，同時加強疫苗證明可信性。

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俄羅斯政府把新一波疫情歸咎於變種新冠病毒、以及民眾疫苗接種率偏低。由於當地民眾對政府持續不信任，以及傳媒對外國疫苗的負面報道，導致他們對面世時間較短的新冠疫苗普遍存疑，抗拒接種新冠疫苗。當地1.46億人口中，只有約11%人曾接種新冠疫苗，相比起美國的46%人及英國48%，俄羅斯疫苗接種率相對落後。

責任編輯﹕郭麗明