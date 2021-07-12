【職場熱話】27歲港男 想由零售業轉做物管 上網大呻找工三星期沒回音 網民：即係未諗通啦！

轉工也要天時地理人和，缺一不可。少了一樣的話，分分鐘就找不到心儀的工作，還長期沒有錢。近日有網民於網上討論區發文，大呻找工作找了三星期還沒有回音。

網民經歷：

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帖文一出，網民紛紛無語，指「諗通咗想做物管？即係未諗通啦！」。物管其實不容易做，「風火水電什麼都要懂」，有人稱高層以前也要跑很多地盤。樓主回應，他的學歷不高，只有中五程度，及文憑，「我知道很多人都說物管不好做，但我又不想一輩子就做零售。」

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又有人覺得樓主才找工作三個星期，很多打工仔找30個星期沒有回音也是常事。他們建議，既然找不到工作，倒不如學一門手藝做工程更好，進修還有資助，想移民也會加分。

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責任編輯：張瑋婷