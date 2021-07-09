【中國恒大 3333】據報金融委曾晤許家印 促恒大盡快化解債務 股價創3年來新低

中國恒大 （03333）上月底表示成功實現一條「紅綫」變綠，惟仍遭國際評級機構下調其信用評級。最新有外電消息指，國務院金融穩定發展委員會（金融委）在「七一」黨慶百周年前夕，與恒大董事局主席許家印會面，要求其盡快化解債務困境，避免引發金融風險。是次會面，也印證有關部門對恒大債務風險傳導至金融系統的深度擔憂。恒大暫時未有回應有關報道。

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報道引述其中一名消息人士指，金融委要求許氏考慮為恒大引入戰略投資者，以穩定恒大現時的情況，並強調須避免導致經濟震盪。與此同時，另一消息人士指，許家印表示正與地方政府等方面討論方案。

受消息影響，恒大股價一度低見9.37元，至收市仍跌1.6%，報9.47元，創3年來新低。

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記者：郭秀慧