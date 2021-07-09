【騰訊股價】湯道生：騰訊投資450億的長三角人工智能超算中心近期將投入使用

▲ 騰訊（00700）高級執行副總裁湯道生表示，投資450億元的長三角人工智能超算中心即將投入使用。

內媒報道，騰訊 （00700） 高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群CEO湯道生在2021世界人工智能大會表示，騰訊投資450億元人民幣建設的長三角人工智能超算中心，近期即將投入使用。騰訊今日收報538.5元，升2%，成交高達227億元。

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騰訊長三角人工智能超算中心及產業基地去年6月6日在上海松江區開工，為騰訊在華東地區新基建的佈局的重要一環，整個產業園區佔地236畝，包括5萬平方米辦公樓，預計2021年底陸續投產。該超算中心將成為長三角最大、全國前三的人工智能超算樞紐，承擔大規模AI（人工智能）算法計算、機器學習、圖像處理、科學計算和工程計算任務。

湯道生稱，人工智能與雲計算的相互融合，正在加速推動人工智能走向千行百業，加速融入大眾生活。同時，人工智能與雲計算的融合也正在將高深複雜的人工智能算法，轉化為每一個開發者可以利用的軟件技術，讓更多中小企業能夠運用AI，發揮更多價值。

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編輯：陳健婷