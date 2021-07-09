【大行看法】摩根資管許長泰：恒指26000點有支持　中資科網股營商模式未明朗

▲ 摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰認為，恒指約26000點有支持，但不代表會快速反彈。

恒指連跌八日後見反彈。摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰認為，恒指約26000點有支持，但不代表會快速反彈，未來要看內地貨幣政策會否放鬆，及監管對科技股營商模式的影響明朗化，以及美債息如向上走，代表經濟正復甦，並有助本地銀行盈利能力。他說，本地消費反彈已明顯，如第三至四季能有限度通關，將有助地產及租賃行業。

他說，難言目前中資科技股有否超賣，因監管收緊，例如反壟斷措施出台，或數據需要加強保護，對科網股的營商模式會造成的影響，仍然是很大的問號，並且會影響市場對中資科技股的估值。

中國股市或第四季才有起色

國務院日前釋放降準信號，許長泰指，內地提降準主要針對中小企，銀行釋放的流動性和資金未必太多，故市場反應不大。他說，觀望中國公布第二季GDP，及6月零售銷售等數據，會否有充分理由讓貨幣政策開始有適當靈活性。他說，市場表現最好的時候，需銀根寬鬆、經濟及市場數據比預期好等條件同時出現，「這並非一時三刻，要等到第三季尾，甚至第四季」。

許長泰建議，今年股債配置比例可有七成股票，三成債券，上半年主要看好歐洲及美國股市，對美國企業盈利表現仍然樂觀，而歐洲經濟復甦才剛開始，盈利有更多驚喜的空間。

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編輯：區嘉俊