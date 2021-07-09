【紐元定存】新西蘭央行下周議息 大行料1年後加息

▲ 新西蘭將於7月14日議息，期貨市場料最快今年底加息。

新西蘭及加拿大央行將於下周三（7月14日）議息，當中又以紐國的取態備受滙市中人關注，因原本已偏鷹派的紐央行，市料再放風收水及提前加息，在主流外幣中，最快逐漸恢復利率正常化。

偷步客更率先短炒紐元，畢竟市場甚至憧憬紐央行再三提速加息步伐，由原先預期明年首季才出手，如今進取派料提前至今年底加息四分一厘。

不過，大行花旗暫仍維持新西蘭1年後，即明年第三季，才開始調升政策利率的預測。

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花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，雖然現時新西蘭期貨利率市場反映，紐央行有九成機會於12月加息25點子，並於2022年底前把利率升至1厘，但該行預計明年第三季才開始加息。

綜合外電分析，外界對紐國是否需要急於今年底加息存分歧，唱反調者認為，新西蘭目前目標利率為0.25厘，遠高於澳洲的0.1厘，而澳央行已多次明言將維持歷史超低息至2023年。假如紐央行再提前至年底前上調四分一厘，新息率至0.5厘，無疑令澳紐息差進一步拉闊，或影響其出口競爭力。

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此外，展望紐元前景，黃栢寧對紐元兌美元未來6至12個月的預測為0.72。工銀亞洲金融市場部總經理詹偉基料，下半年紐元高低位介乎0.68至0.76，年底目標0.73；至於澳元的上落區間則為0.73至0.81，年尾目標0.78。

恒生（00011）首席市場策略員温灼培對媒體說，炒加息對紐元有短暫刺激，預計約在0.69有支持，而當地樓市熾熱，經濟亦已復甦至疫前水平，但須注意紐國的疫苗接種率偏低。

專家忠告對紐元有需要者，宜先開立較短存，好處有二：（1）方便閒資靈活部署，若紐央行搶閘今年底加息，港銀的定存有望跟加；（2）存息呈倒掛，意即短期存息高於長息，比拼市面冠絕全城的息率，是7天短存有10厘，由集友提供。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源