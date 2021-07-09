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【納米無明火】90後情侶月入5萬　租4200元100呎劏房　「我們都覺得有多少錢就儲多少」

理財智慧 17:03 2021/07/09

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很多情侶在交往一段時間之後，都會考慮搬出來一起住，惟香港租金高企，想要覓得「安樂窩」也很困難。於周三（7號）播出的ViuTV節目《納米無明火》，主持人谷德昭到訪九龍城區一間100呎劏房。戶主是一對90後的情侶Gianne和Calvin。他們雖合共月入約5萬元，但就決定合租這間月租4,200元的劏房。

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一進屋就看見佔了房子一大半的雙人床，Gianne和Calvin平時在家中看書、看電影都是在床上進行。這張床特別之處在於床是由三個格子櫃承托而成，櫃子可放置衣物和雜物，而床下亦騰出一個空間，形成一個「凹字」方便儲物。因為單位擠迫，連主持人都要坐到床上與他們做訪問。由於空間有限，廁所亦未能做到「乾濕分離」，與客廳亦只隔了一布簾，甚至連洗碗也要到廁所完成。

【室內設計】慳錢老婆花35萬裝修450呎公屋 　按老公喜好設計迷你浴缸 愛貓享「小遊樂場」　獲網民讚有心思　【下一頁

如果想要煮食，就要打開位於門後的掛牆摺板檯，不用的時候可以收起以節省空間。在節目中，谷德昭亦用這個摺檯為這對情侶炮製日式蒸蛋。Calvin坦言二人住在100呎的空間有時也會嫌空間不夠大， 「因為我們不能同時間坐在書桌工作」Gianne附和道。

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兩人於網上交友平台認識，九月開始同居。剛搬到這裏時，房子甚麼都沒有，要自己添置傢俱，一共用了一萬多元。由於窗外是對著後巷的冷氣機槽，Gianne都無奈指這令她分不清白晝。兩人月薪合共4至5萬元。谷德昭聽到後就對他們租這麼便宜的單位感到好奇，認為以他們的收入，理論上可以租住更大的單位。Gianne解釋道：「我們都覺得有多少錢就儲多少」，而且他們亦於去年尾開始創業，成立自己的健康品牌，所以要努力儲錢。

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

 

劏房 ViuTV 同居 九龍城區 創業

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