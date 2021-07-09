【大行點睇】大摩降快手評級至「減持」　 目標價削近六成　股價連跌9日續創新低

大摩發表研究報告指，與抖音相比，快手(01024)的增長故事未及預期，市佔率持續減少，將對公司貨幣化及盈利帶來負面影響，估值較同業有折讓，目標價由300元大幅降至130元，評級由「增持」降至「減持」。



該行指，快手的日活躍用戶增長於第二季跑輸抖音14個百分點，是自2018年第四季以來最差的表現，同時其手機視頻的時間亦於首季見頂，認為下降的趨勢持續。公司除面對抖音外，來自騰訊視頻、嗶哩嗶哩(09626) 的競爭亦有增加，降其2025年月活躍用戶預測數字至6億。

該行料今明兩年公司續錄得虧損，於2025年才會達至盈利。

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