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【大行點睇】大摩降快手評級至「減持」　 目標價削近六成　股價連跌9日續創新低

股樓投資 16:28 2021/07/09

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大摩發表研究報告指，與抖音相比，快手(01024)的增長故事未及預期，市佔率持續減少，將對公司貨幣化及盈利帶來負面影響，估值較同業有折讓，目標價由300元大幅降至130元，評級由「增持」降至「減持」。

該行指，快手的日活躍用戶增長於第二季跑輸抖音14個百分點，是自2018年第四季以來最差的表現，同時其手機視頻的時間亦於首季見頂，認為下降的趨勢持續。公司除面對抖音外，來自騰訊視頻、嗶哩嗶哩(09626) 的競爭亦有增加，降其2025年月活躍用戶預測數字至6億。

該行料今明兩年公司續錄得虧損，於2025年才會達至盈利。

 

【大行點睇】摩通調整公用股評級　續予煤氣「減持」　首選兩大股份  【下一頁

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撰文 : 周兆邦

快手—W（01024） 港股

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