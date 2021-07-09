【新股IPO】領悅服務暗盤最多升逾2倍、每手帳面賺8810元　優趣匯曾升逾6成　兩股升幅迅收窄（不斷更新）

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【紐元定存】新西蘭央行下周議息 大行料1年後加息
電商解決方案股優趣匯 （新上市編號︰02177） 、物管股領悅服務 （新上市編號︰02165） 下周一（7月12日）掛牌，今日（9日）先有暗盤交易。較多人認購的優趣匯在3大散戶暗盤交易場上，在輝立交易表現較佳，較招股價11.86元最多升逾6成，見20元，一手（200股）帳面賺1628元。
領悅服務升幅在富途暗盤交易一支獨秀，最多較招股價4.19元升2.1倍，高見13元，一手（1000股）帳面賺8810元。領悅服務在另外兩個暗盤交易場表現明顯不及。
不過，兩者暗盤升幅不斷收窄。
優趣匯2177超額認購逾24倍 一手中籤率53%，可見【下一頁】
領悅服務2165超額認購4倍 一手中籤率13%，可見【下一頁】
以下為兩家新股最新暗盤表現
優趣匯 （02177）
|券商
|最新報（元）
|招股價（元）
|變幅
|一手賺/蝕（元）
|盤中最高價（元）
|收盤時間
|富途
|13.26
|11.86
|+11.8%
|+280
|19（+60%）
|18：30
|耀才
|12.68
|+6.9%
|+164
|16.02（＋35%）
|19：30
|輝立
|12.40
|+5.5%
|+108
|20（＋69%）
|18：30
領悅服務 （02165）
|券商
|最新報（元）
|招股價（元）
|變幅
|一手賺/蝕（元）
|盤中最高價（元）
|收盤時間
|富途
|9.18
|4.19
|+119%
|+4990
|13（+210%）
|18：30
|耀才
|5.5
|+31%
|+1310
|8.07（+93%）
|19：30
|輝立
|5.07
|+49%
|+880
|7.05（+68%）
|18：30
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編輯：麥德銘