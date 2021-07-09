【新股IPO】領悅服務暗盤曾升逾2倍、每手帳面收賺最多2840元　優趣匯僅升4.9%、一手賺116元（不斷更新）

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【柏傲莊III】新世界柏傲莊拆樓累股價兩日跌逾6% 公司斥逾1億元回購「護盤」
電商解決方案股優趣匯 （新上市編號︰02177） 、物管股領悅服務 （新上市編號︰02165） 下周一（7月12日）掛牌，今日（9日）先有暗盤交易。較多人認購的優趣匯暗盤早段表現亮眼，在輝立交易場中層高見近七成升幅，其後迅速回落，多個暗盤交易場中僅見單位數升幅。最終，輝立暗盤該股收報12.44元，升4.9%，一手（200股）帳面賺116元，為升幅最大的暗盤。
領悅服務升幅在富途暗盤交易一支獨秀，最多較招股價4.19元升2.1倍，高見13元，一手（1000股）帳面賺8810元。領悅服務在另外兩個暗盤交易場表現明顯不及。最終富途暗盤收報7.03元，升67.8%，一手（1000股）賺2840元；輝立暗盤中收報5.75元，升37.2%，一手賺1560元。
優趣匯2177超額認購逾24倍 一手中籤率53%，可見【下一頁】
領悅服務2165超額認購4倍 一手中籤率13%，可見【下一頁】
以下為兩家新股的暗盤表現
優趣匯 （02177）
|券商
|最新報（元）
|招股價（元）
|變幅
|一手賺/蝕（元）
|盤中最高價（元）
|收盤時間
|富途
|12.32
|11.86
|+3.9%
|+92
|19（+60%）
|18：30
|耀才
|12.26
|+3.4%
|+80
|16.02（＋35%）
|19：30
|輝立
|12.44
|+4.9%
|+116
|20（＋69%）
|18：30
領悅服務 （02165）
|券商
|最新報（元）
|招股價（元）
|變幅
|一手賺/蝕（元）
|盤中最高價（元）
|收盤時間
|富途
|7.03
|4.19
|+67.8%
|+2840
|13（+210%）
|18：30
|耀才
|5.91
|+41.1%
|+1720
|8.07（+93%）
|19：30
|輝立
|5.75
|+37.2%
|+1560
|7.05（+68%）
|18：30
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編輯：麥德銘