【新股IPO】領悅服務暗盤曾升逾2倍、每手帳面收賺最多2840元　優趣匯僅升4.9%、一手賺116元（不斷更新）

▲ 電商解決方案股優趣匯 （新上市編號︰02177）、物管股領悅服務 （新上市編號︰02165） 下周一（7月12日）掛牌

電商解決方案股優趣匯 （新上市編號︰02177） 、物管股領悅服務 （新上市編號︰02165） 下周一（7月12日）掛牌，今日（9日）先有暗盤交易。較多人認購的優趣匯暗盤早段表現亮眼，在輝立交易場中層高見近七成升幅，其後迅速回落，多個暗盤交易場中僅見單位數升幅。最終，輝立暗盤該股收報12.44元，升4.9%，一手（200股）帳面賺116元，為升幅最大的暗盤。

領悅服務升幅在富途暗盤交易一支獨秀，最多較招股價4.19元升2.1倍，高見13元，一手（1000股）帳面賺8810元。領悅服務在另外兩個暗盤交易場表現明顯不及。最終富途暗盤收報7.03元，升67.8%，一手（1000股）賺2840元；輝立暗盤中收報5.75元，升37.2%，一手賺1560元。

優趣匯2177超額認購逾24倍 一手中籤率53%，可見【下一頁】

領悅服務2165超額認購4倍 一手中籤率13%，可見【下一頁】

以下為兩家新股的暗盤表現

優趣匯 （02177）

券商 最新報（元） 招股價（元） 變幅 一手賺/蝕（元） 盤中最高價（元） 收盤時間 富途 12.32 11.86 +3.9% +92 19（+60%） 18：30 耀才 12.26 +3.4% +80 16.02（＋35%） 19：30 輝立 12.44 +4.9% +116 20（＋69%） 18：30

領悅服務 （02165）

券商 最新報（元） 招股價（元） 變幅 一手賺/蝕（元） 盤中最高價（元） 收盤時間 富途 7.03 4.19 +67.8% +2840 13（+210%） 18：30 耀才 5.91 +41.1% +1720 8.07（+93%） 19：30 輝立 5.75 +37.2% +1560 7.05（+68%） 18：30

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編輯：麥德銘