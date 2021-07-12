【網民熱話】單親媽媽被盜用信用卡 買虛擬貨幣 銀行拒作廢 孝子上網求助

現在世界上什麼地方都流行用信用卡付款，方便還能月尾付款。但其實所有電子支付都會有一個很大的風險——被盜用。市民最怕就是莫名其妙地被刷了幾萬元，還要自己「找數」。近日有網民於網上討論區發文，大呻家人被盜用信用卡，銀行要求付款。

網民經歷：

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有網民第一反應：「報警未？」，又指可以試着發脾氣，看銀行怎麼辦，大不了就申請破產。

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不少人就有另一個看法，懷疑買的是crypto，不賠也是正常的。不過，如果是crypto的話，就需要SMS驗證了。如果有輸入SMS的一次性密碼，銀行當卡主簽了名，認數了。所以網民稱：「懷疑你媽媽有嘢瞞你」、「不如試下嚴刑迫供你媽媽？」

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網民又提出不少可能性，如「可能是熟人借走電話時買」、「詐騙電郵？」、「還是情欲騙案？」

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他們又建議樓主面對銀行要企硬，然後就報上金管局，再過分點還可以找媒體上新聞、上東張西望曝光。

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責任編輯：張瑋婷