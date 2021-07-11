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【職場熱話】實習生無禮行徑 惹舊同事側目 惟網民反應兩極化

理財智慧 09:00 2021/07/11

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每年六至八月是大學生實習的季節，人與人之間應有的禮貌，在職場上也要保持，但近日有網民於網上討論區發文，指公司迎來了十多名實習生在不同部門，結果他們的行徑令人驚訝，惟網民反應卻兩極，有人認同實習生表現離譜，但亦有人認為樓主是否帶有歧視成份。

接圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
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【暑期筍工】地政總署請實習生 讀咩科可以申請?   【下一頁】   

此帖文一出，引來很多網民回應，有網民認為實習生的表現很離譜，並建議樓主下次回應他們：「公司只提供這些，其他要自備。公司注重打扮，包括：說粗口；這些是基本公司規矩，人事部應簽約時背書式讀出來，或者提醒簽約時看清楚。」

但不支持的網民認為樓主的表達帶有歧視成份，「甚麼年代呀？這些髮色都歧視？」、「說一句有沒有搞錯要向人事部報告？」、「如果現在這個年代不容許同事染金髮，該公司不會好在哪？」、「是不是你們歧視實習生的外貌？令他們看不過眼先借茶包發聲？」和「分分鐘樓主『老餅』至漂一頭淺啡就說人家是金髮。」

另有人搞笑表示：「貴公司...轉做倫敦金？」、「是不是放工去看舞台劇『大MK日』，又不想帶衫去更換？」、「會不會是你不記得公司轉型做收數呀？」、「問伯爵茶好過問你有沒有藍妹啤酒。」

 

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責任編輯：陳頌潔

啤酒 倫敦 歧視 實習 大學 舞台劇

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