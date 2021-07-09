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英擬讓已打針外國人 免隔離入境

環球社會熱點 16:13 2021/07/09

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英國新冠肺炎確診病例持續上升，惟當局仍然決定7月19日全面解封，已宣布已完成疫苗接種之國民從黃色地區入境可免隔離。有英國官員透露，政府有意進一步放寬，讓已打針外國人入境，將於未來數周公布詳情。

英國已打疫苗居民 「黃區」返國免隔離（第二版）【下一頁】

Epsilon變種於加州肆虐 可降低疫苗7成效力【下一頁】

英國讓已接種疫苗人士免隔離入境的計劃，暫時實施條件較嚴，必須是英國居民並在英國當地打疫苗才有資格。惟英國政府有意放寬，運輸大臣夏博思（Grant Shapps）表示，多名大臣正積極探討讓在外國接種疫苗的人士，從黃色名單地區入境。

至於在英國工作的外國人何時才能入境免隔離，夏博思形容，這將是英國重開國際旅遊計劃的的第二階段。

他解釋，因為要確認外國的疫苗證明，歐盟地區有疫苗護照較易處理，但美國各州系統不同，且很多沒有電子化，工作較複雜。他稱會盡快推出措施，會在未來數周公布更多詳情。

英國將多個國家及地區分為紅、黃、綠3個安全級別，目前僅來自不足30個綠色地區的人士，入境英國時可豁免隔離10日。

英國黃色名單地區出入境管制措施

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【印尼疫情】確診及死亡人數創新高 醫療系統瀕崩潰【下一頁】

【英國疫情】新冠患者激增 NHS唔夠人做手術【下一頁】

根據現行規定，由紅色及黃色地區抵英的英國國民或海外旅客，入境後都必須隔離10日，前者更需於酒店隔離。香港與法國、德國等地同在黃色名單上，入境英國後均須隔離。

責任編輯：林建忠

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