港府將逐步淘汰即棄膠及發泡膠餐具 展開為期2個月公眾諮詢

環境局保護署今日（9日）發發表諮詢文件，建議推行「管制即棄膠餐具計劃」，公眾諮詢為期兩個月，至2021年9月8日止，並再會逐步由；預料將先管制即棄發泡膠餐具，以至即棄膠餐具。

政府發言人指，已經有關管制即棄膠餐具的可行性、範圍及機制的研究，建議立法分階段管制即棄膠餐具，包括發泡膠餐具、飲管、攪拌棒、進食用具（如叉、刀和匙）、碟、杯、杯蓋、食物容器（如碗和盒）及食物容器蓋，並因應個別特殊情況提供豁免。

計劃建議優先管制即棄發泡膠餐具，全面禁止在本地銷售，餐飲業處所亦禁止向顧客提供即棄發泡膠餐具；至於其他非發泡膠即棄膠餐具，計劃建議分兩階段管制。第一階段將全面禁止餐飲業處所向堂食顧客提供各類即棄膠餐具；而外賣則禁止提供即棄膠飲管、攪拌棒、叉、刀、匙及碟等。第二階段外賣規管將會與堂食看齊。

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責任編輯：潘曉豐