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【英國脫歐】英國需就脫歐支付475億歐羅 首筆款項今年內到期

環球政經 17:48 2021/07/09

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歐盟近日公布2020年度綜合財政預算案報告，指英國需支付475億歐羅，並早已列入雙方達成的財政協議的條款中，惟其金額較外界預期高。報告又指，首筆款項將於今年內到期，總額為68億歐羅，剩餘金額將分期支付，惟報告亦指出上述金額總數不獲英國接受。

港府將逐步淘汰即棄膠及發泡膠餐具 展開為期2個月公眾諮詢：【下一頁

歷時4年談判後，雙方於2020年12月達成一項貿易和合作協議，惟就其他方面未有達成一致意見，令雙方關係緊張，歐盟亦在當地時間周二（6日）敦促英國考慮達成一項有關農業產品和糧食的獸醫協議，以求解決英國和北愛爾蘭之間貨品流動而引起的糾紛。

【政府工略】規劃署聘合約助理園境主任 月薪3.3萬元 工作內容一覽：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

經濟 脫歐 歐元

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