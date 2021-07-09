【英國脫歐】英國需就脫歐支付475億歐羅 首筆款項今年內到期

歐盟近日公布2020年度綜合財政預算案報告，指英國需支付475億歐羅，並早已列入雙方達成的財政協議的條款中，惟其金額較外界預期高。報告又指，首筆款項將於今年內到期，總額為68億歐羅，剩餘金額將分期支付，惟報告亦指出上述金額總數不獲英國接受。

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歷時4年談判後，雙方於2020年12月達成一項貿易和合作協議，惟就其他方面未有達成一致意見，令雙方關係緊張，歐盟亦在當地時間周二（6日）敦促英國考慮達成一項有關農業產品和糧食的獸醫協議，以求解決英國和北愛爾蘭之間貨品流動而引起的糾紛。

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責任編輯：潘曉豐