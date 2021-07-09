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【汽車股】中汽協料全年汽車銷量達2700萬輛增6.7%　汽車股表現造好

股市 15:57 2021/07/09

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中汽協料全年汽車銷量達2700萬輛增6.7%　汽車股表現造好

中國汽車工業協會（中汽協）預計，今年全年汽車總銷量達2700萬輛，按年增長6.7%，當中新能源汽車銷量預計為240萬輛，按年增長76%。

一眾汽車股今日高走，長城汽車 （02333） 升逾8%，現報27.5元，成交暫錄17.64億元；廣汽集團 （02238） 升5.4%，報7.66元，成交暫錄6.61億元；永達汽車 （03669） 升4%，報15.54元，成交暫錄2.41億元。

據內媒報道指，中汽協表示，今年6月份中國汽車銷量達201.5萬輛，按年減少12.4%；期內新能源汽車銷量達25.6萬輛，按年增長139.3%；期內乘用車銷量按年下跌11.1%。

另外，動力電池方面，今年上半年的總產量累計74.4GWh，按年增長217.5%。當中，單計6月份，中國動力電池產量共計15.2吉瓦時（GWh），按年增長184.3%。當中，三元電池產量達7.4GWh，佔總產量的48.4%，按年增長133.6%；磷酸鐵鋰電池產量達7.8GWh，佔總產量51.2%，按年增長256.4%。

相關文章：【小米造車】小米據報收購自動駕駛初企深動科技　創辦人來自微軟研究院

【汽車股】長城汽車升幅擴大至8%領汽車股反彈　6月銷量升22.7%至逾10萬輛

記者：梁安琪

港股 汽車 中國汽車工業協會 總銷量 新能源汽車銷量 新能源 汽車股 永達汽車（03669） 長城汽車（02333） 廣汽集團（02238）
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