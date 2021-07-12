【筍工推介】政府物流服務署招聘公務員職位 只要小學學歷 頂薪逾1.7萬元

政府物流服務署近日招聘工目，只要完成小六教育程度或同等學歷，職位屬公務員體系，月薪由第一標準薪級表第3點（每月14,620元）起，最高可至第一標準薪級表第13點（每月17,870元）。不過如有需要，工目須接受部門內部或部門間的職位調派安排，以填補同一職系的職位空缺，和擔任同一職系下不同種類的職務，同時亦要輪班工作、以及在有需要時逾時工作以及穿著制服。申請將於7月22日截止，有興趣者可經網上或以郵寄方式遞交申請。

入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請表格[G.F.340 (3/2013修訂版)]可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。填妥的申請書須於2021年7月22日或之前，連同有關學歷(本地及非本地)證書、修業成績單副本、相關工作經驗證明文件副本(如適用)送達香港北角渣華道333號北角政府合署10樓政府物流服務署聘任小組。

請於信封面上清楚註明「申請工目職位」。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本署，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。申請人如在網上遞交申請書，必須在2021年7月29日或之前，將所需證明文件副本送達上述地址(請在信封面和所有文件副本上註明網上申請編號)。申請人須於申請書內詳列入職所需的相關工作經驗。請確保已貼上足夠郵資。所有申請書，如資料不全、逾期遞交、以傳真或電郵方式遞交、並未妥為簽署、非使用指定的申請表格或並無連同所需學歷證書、修業成績單及其他證明文件副本者，均不予處理。



申請人如獲邀參加技能測試／面試，通常會在截止申請日期後約10至12個星期內收到通知。如遇到申請人數眾多或其他特殊情況，可能需時稍長。如申請人未獲邀參加技能測試／面試，則可視作已經落選。

聯絡地址:香港北角渣華道333號北角政府合署10樓政府物流服務署聘任小組。

查詢電話:2231 5125 或 2231 5133

截止申請日期(日/月/年) :22/07/2021 23:59:00

部門網址:http://www.gld.gov.hk

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