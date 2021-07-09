微軟豪派2億美元獎金 以獎勵員工在疫情間努力

新冠肺炎肆虐一年多後，微軟將向員工發放每人1,500美元的獎金，合計大約花去微軟2億美元，以獎勵他們在疫情間努力工作。 微軟 發言人周四表示，截至第一季度末，該公司擁有超過 1250 億美元的現金、等價物和短期投資。

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據CNBC報道，微軟此舉是確保員工在疫情下仍能保持心情愉快，即使在離職潮下他們都不會辭工。 隨著不少企業重開和員工考慮轉工， 微軟派錢的舉措 可能有助於減少「 離職潮」 （Great Resignation）所帶來的影響。

報道提到，微軟首席人事官Kathleen Hogan於周四向員工公布派發獎金事宜。 她表示獎金將在7月或8月發放給美國和海外的員工，不過微軟的企業副總裁們不會收到這些獎金，子公司GitHub、LinkedIn和Zenimax的員工也不會收到。

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微軟 在今年初已為員工提供了五天額外的帶薪假，而除了微軟，其他科技企業亦為員工提供了諸如Uber Eats之類的送餐應用程序積分，以幫助他們支付餐費，以及發放護理包或提供額外的休假時間。

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