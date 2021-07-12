  • 30°C
香港時間 : 2021712日 (一) 09:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】同事加班至凌晨4時 9時起床又工作 網民：每月人工多少才願意？

理財智慧 09:00 2021/07/12

分享：

香港人最愛工作，早已聞名世界。無論是打風，下大雨，都沒有什麼能阻止他們上班。香港人另一個特點就是，上了班就不下班，通宵在公司睡覺也未嘗不可。近日有網民於網上討論區發文，詢問要掙多少錢才會願意加班至凌晨4點。

網民經歷：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

有人直言：「搵幾多錢不是重點，重點是還有多少供樓費用未還」。他們又覺得，是因為工作內容很有意義，例如醫生、律師等。亦有網民指自己朋友一星期七天都要上班，一天加班十三小時，皆因人工高，有前途。

【納米無明火】90後情侶月入5萬　租4200元100呎劏房　「我們都覺得有多少錢就儲多少」【下一頁

有過來人表示，曾試過一天打三份工作，十點至四點，八點到十二點，十二點至六點。他連續上五天班，不覺得有什麼問題，「有工開咪開」。一眾網民紛紛叫他休息，長期下來真的很容易熬壞身體。

【職場熱話】小朋友唔聽話要成日OT　成間補習社走剩自己一個　補習老師形容行業是「地獄」【下一頁

又有網民大嘆：「以前8K都會，現在80K也不了，不再年輕了」

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

職場活動 職業生涯 職場文化 網上討論區 香港

上一篇文章

【低水筍盤】呢度仲有樓價平過500萬「新地盤」 買家冇樓睇即速以497萬元購2房戶

下一篇文章

【育兒精明消費@iM網欄】戒糖就是健康飲食法？「生酮飲食法」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？
【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【MPF】盤點2021年4月強積金最佳基金　最佳一隻賺6.96%
【MPF】盤點2021年4月強積金最佳基金　最佳一隻賺6.96%
【網民熱話】網上騙案層出不窮 網民收假冒郵政釣魚短訊　破解五個騙徒常用手法
【網民熱話】網上騙案層出不窮 網民收假冒郵政釣魚短訊　破解五個騙徒常用手法