【職場熱話】同事加班至凌晨4時 9時起床又工作 網民：每月人工多少才願意？

香港人最愛工作，早已聞名世界。無論是打風，下大雨，都沒有什麼能阻止他們上班。香港人另一個特點就是，上了班就不下班，通宵在公司睡覺也未嘗不可。近日有網民於網上討論區發文，詢問要掙多少錢才會願意加班至凌晨4點。

網民經歷：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

有人直言：「搵幾多錢不是重點，重點是還有多少供樓費用未還」。他們又覺得，是因為工作內容很有意義，例如醫生、律師等。亦有網民指自己朋友一星期七天都要上班，一天加班十三小時，皆因人工高，有前途。

【納米無明火】90後情侶月入5萬 租4200元100呎劏房 「我們都覺得有多少錢就儲多少」【下一頁】

有過來人表示，曾試過一天打三份工作，十點至四點，八點到十二點，十二點至六點。他連續上五天班，不覺得有什麼問題，「有工開咪開」。一眾網民紛紛叫他休息，長期下來真的很容易熬壞身體。

【職場熱話】小朋友唔聽話要成日OT 成間補習社走剩自己一個 補習老師形容行業是「地獄」【下一頁】

又有網民大嘆：「以前8K都會，現在80K也不了，不再年輕了」

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷