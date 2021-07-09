【小米1810】傳小米收購自動駕駛公司 計劃將團隊併入造車業務

內媒報導指，有傳小米（01810）計劃收購自動駕駛企業深動科技，並會將公司的20人團隊併入旗下的造車業務。小米升5.3%，報26.75元，成交49.6億元。

【大行點睇】中金料港交所上半年多賺36% 將受惠內地加強監管 強化新經濟企業來港上市預期 詳情請看[下一頁]

深動科技於2017年成立，主要業務包括自動駕駛感知模組、高精地圖服務、高精定位、決策規劃等。據悉，深動科技的行政總裁、技術總監等4名創辦人皆有微軟研究院的背景。

【大行點睇】摩通調整公用股評級 續予煤氣「減持」 首選兩大股份 詳情請看[下一頁]

深動科技於2017年成立，主要從事自動駕駛感知模組、高精地圖服務、高精定位、決策規劃等。據悉，公司於2018年在天使輪融資及A輪融資共獲得數千萬美元，而投資方包括紅點創投中國基金及源碼資本。另外，公司的行政總裁、技術總監等4名創辦人皆有微軟研究院的背景。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機