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【小米1810】傳小米收購自動駕駛公司 計劃將團隊併入造車業務

股樓投資 18:43 2021/07/09

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內媒報導指，有傳小米（01810）計劃收購自動駕駛企業深動科技，並會將公司的20人團隊併入旗下的造車業務。小米升5.3%，報26.75元，成交49.6億元。

【大行點睇】中金料港交所上半年多賺36% 將受惠內地加強監管 強化新經濟企業來港上市預期  詳情請看[下一頁]

深動科技於2017年成立，主要業務包括自動駕駛感知模組、高精地圖服務、高精定位、決策規劃等。據悉，深動科技的行政總裁、技術總監等4名創辦人皆有微軟研究院的背景。

【大行點睇】摩通調整公用股評級　續予煤氣「減持」　首選兩大股份  詳情請看[下一頁]

深動科技於2017年成立，主要從事自動駕駛感知模組、高精地圖服務、高精定位、決策規劃等。據悉，公司於2018年在天使輪融資及A輪融資共獲得數千萬美元，而投資方包括紅點創投中國基金及源碼資本。另外，公司的行政總裁、技術總監等4名創辦人皆有微軟研究院的背景。

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