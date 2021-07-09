  • 34°C
香港時間 : 2021709日 (五) 15:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港經濟】陳茂波：5000元消費券刺激大　全年GDP有機會高於5.5%

Hot Talk 15:14 2021/07/09

分享：

【香港經濟】陳茂波：電子消費券刺激大　全年GDP或高於預測上限5.5%

5000元電子消費券開始接受登記，截至周四（8日）下午6時累積超過426.6萬人完成登記。財政司司長陳茂波指，電子錢包及商戶提供的優惠，相信可以疊加電子消費券對經濟的提振作用，樂觀預期今年全年的香港經濟增長或較預測區間的3.5%至5.5%更高。

陳茂波接受電視台訪問時指，原預估電子消費券可以帶來約0.7%的本地生產總值（GDP）增長，另考慮到電子錢包等推出的優惠，有望增強電子消費券的經濟效益。

他續指，若疫情持續受控，而中港又可以恢復通關，相信全年的GDP增長有機會較《財政預算案》中的3.5%至5.5%更高。

展望明年，陳茂波相信本地就業情況可以進一步改善，香港經濟增長同時可以提速。

相關文章：

【大行報告】大和：HKTVmall為消費券主要受惠者　上調港視目標價至14.5元

【電子消費券】美麗華Mira推逾600萬元消費券多重賞　消費滿$500送$500商場現金券回贈

【電子消費券】AlipayHK、WeChat Pay HK夥商戶分別推17億及10億元優惠　一文看清各界及支付工具最新消費券優惠（不斷更新）

電子消費券 疫情 就業 經濟 GDP 香港 陳茂波 財政預算案 財政司

上一篇文章

【港股市況】恒生指數午後初段升逾200點　小米、美團齊升半成（不斷更新）

下一篇文章

【航運股】拜登傳發行政命令壓運費　航運股急挫、中遠海曾控挫逾一成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【新股IPO】融信服務2207周三起招股　入場費5686.7元
【新股IPO】融信服務2207周三起招股　入場費5686.7元
【美國失業救濟金人數】美國上周首申領失業救濟人數升至37.3萬人　高於預期
【美國失業救濟金人數】美國上周首申領失業救濟人數升至37.3萬人　高於預期