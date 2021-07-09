【香港經濟】陳茂波：5000元消費券刺激大　全年GDP有機會高於5.5%

▲ 【香港經濟】陳茂波：電子消費券刺激大 全年GDP或高於預測上限5.5%

5000元電子消費券開始接受登記，截至周四（8日）下午6時累積超過426.6萬人完成登記。財政司司長陳茂波指，電子錢包及商戶提供的優惠，相信可以疊加電子消費券對經濟的提振作用，樂觀預期今年全年的香港經濟增長或較預測區間的3.5%至5.5%更高。

陳茂波接受電視台訪問時指，原預估電子消費券可以帶來約0.7%的本地生產總值（GDP）增長，另考慮到電子錢包等推出的優惠，有望增強電子消費券的經濟效益。

他續指，若疫情持續受控，而中港又可以恢復通關，相信全年的GDP增長有機會較《財政預算案》中的3.5%至5.5%更高。

展望明年，陳茂波相信本地就業情況可以進一步改善，香港經濟增長同時可以提速。

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