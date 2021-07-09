【無人駕駛】美初創Halo推無人駕駛服務　藉5G網絡遠距離遙控電動車

5G已於世界各地陸續普及應用，憑藉其高速傳輸和延誤較少的優點，有助加快無人車在路面的即時反應，為相關系統帶來技術上的突破。無人車初創公司Halo日前宣布，將於今年年尾在美國賭城拉斯維加斯推出新服務，讓駕駛員通過T-Mobile 5G網絡遠距離遙控其電動車車隊。

Halo屆時將僱用司機遠距離遙控車輛，接載乘客到目的地。Halo透露，旗下無人車將以T-Mobile 5G網絡作為主要網絡運行，但他們同時亦將使用其他網絡，如4G LTE 作為後備。Halo旗下駕駛員目前就計劃進行試驗階段。

Halo現時亦在無人駕駛系統上採用「高級安全停止」機制，可讓無人車在檢測到危險時自動停車。該公司表示，其最終目標是實現無人車完全自主。

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拉斯維加斯現時不乏無人駕駛和自動駕駛汽車試點項目。美國叫車平台Lyft在該市運營了無人駕駛叫車服務，而自動駕駛合資企業Motional亦一直在賭城測試無人駕駛的無人車。

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責任編輯：張凱琳