  • 30°C
香港時間 : 2021711日 (日) 09:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】婚姻狀態與聘請有甚麼關係 ？ 網民：這是職場文化死症

理財智慧 09:00 2021/07/11

分享：

「面試」就是面試官與求職者互相了解的過程，有時候詢問與工作無關的私人問題，令人感困惑，近日有網民於網上討論區發文，指有很多公司要求面試者回答婚姻狀態，詢問婚姻狀態會不會影響聘請的機率。

接圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

【職場熱話】面試被問空窗期的原因 應該怎樣回答？ 網民：有心請就會請   【下一頁

此帖文一出，引來網民回應，有些網民認為詢問婚姻狀態是公司考慮的因素之一，因為公司擔心同事放產假影響工作效率，「如果結了婚，公司考慮會不會有機會大肚請產假，所以一般不會聘請。」、「如果未婚可能問有沒有男友？短期內會不會結婚？有沒有小朋友的打算？」、「這是職場文化的死症，很擔心同事容易請假，有些涉及隱藏式的性別歧視。」

另有網民反問道：「你不填公司如何報稅？」因為公司有福利給配偶和子女，所以有機會向他們要資料。如果其他部門的人都是差不多年紀的話，一個半個請假，則由其他同事頂上，根本不會再請人。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳頌潔

產假 網上討論區 結婚 職場文化 歧視

上一篇文章

【職場熱話】實習生無禮行徑 惹舊同事側目 惟網民反應兩極化

下一篇文章

【無與輪比@iM網欄】終於入坑！電動車我揀呢架……
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【網民熱話】網上騙案層出不窮 網民收假冒郵政釣魚短訊　破解五個騙徒常用手法
【網民熱話】網上騙案層出不窮 網民收假冒郵政釣魚短訊　破解五個騙徒常用手法
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？
【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【MPF】盤點2021年4月強積金最佳基金　最佳一隻賺6.96%
【MPF】盤點2021年4月強積金最佳基金　最佳一隻賺6.96%