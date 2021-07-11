【職場熱話】婚姻狀態與聘請有甚麼關係 ？ 網民：這是職場文化死症

「面試」就是面試官與求職者互相了解的過程，有時候詢問與工作無關的私人問題，令人感困惑，近日有網民於網上討論區發文，指有很多公司要求面試者回答婚姻狀態，詢問婚姻狀態會不會影響聘請的機率。

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【職場熱話】面試被問空窗期的原因 應該怎樣回答？ 網民：有心請就會請 【下一頁】

此帖文一出，引來網民回應，有些網民認為詢問婚姻狀態是公司考慮的因素之一，因為公司擔心同事放產假影響工作效率，「如果結了婚，公司考慮會不會有機會大肚請產假，所以一般不會聘請。」、「如果未婚可能問有沒有男友？短期內會不會結婚？有沒有小朋友的打算？」、「這是職場文化的死症，很擔心同事容易請假，有些涉及隱藏式的性別歧視。」

另有網民反問道：「你不填公司如何報稅？」因為公司有福利給配偶和子女，所以有機會向他們要資料。如果其他部門的人都是差不多年紀的話，一個半個請假，則由其他同事頂上，根本不會再請人。

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責任編輯：陳頌潔