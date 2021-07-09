【Google】Google日曆新增「敬請回覆」功能 方便「搞手」知道活動人數

疫情稍為緩和，但禁止群體聚集，因此不少公司和學校仍然採用混合工作模式。Google早前宣布，將於Google日曆中新增「敬請回覆」（RSVP, repondez， s'il vous plait）的選項，讓使用者可在日曆上的邀請中表態會否參與有關活動或網上會議。

【政府工略】規劃署聘合約助理園境主任 月薪3.3萬元 工作內容一覽 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

活動召集人和其他獲受邀用戶可以在通過新的介面選擇參加的選項，並能檢視其他人的表態。Google希望，通過列出受邀用戶的選項，有效幫助活動召集人統計具體參與人數，繼而做好準備工作，以及提醒未有選項的受邀者趁早回覆。

【逐步開放】芬蘭放寬邊境至香港、澳門等低風險地區 已接種疫苗人士可免入境檢疫 【下一頁】

Google又指，新選項目前僅限於Google日曆中的邀請函，但未來將引入到Gmail中的邀請函。另外，使用Outlook或iCalendar作為其主要日曆應用程式的用戶並不會看到此新功能，RSVP選項僅限於Google日曆。

▲ (圖片來源：Google)

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂