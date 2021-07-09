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【Google】Google日曆新增「敬請回覆」功能 方便「搞手」知道活動人數

環球政經 16:22 2021/07/09

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疫情稍為緩和，但禁止群體聚集，因此不少公司和學校仍然採用混合工作模式。Google早前宣布，將於Google日曆中新增「敬請回覆」（RSVP, repondez， s'il vous plait）的選項，讓使用者可在日曆上的邀請中表態會否參與有關活動或網上會議。

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活動召集人和其他獲受邀用戶可以在通過新的介面選擇參加的選項，並能檢視其他人的表態。Google希望，通過列出受邀用戶的選項，有效幫助活動召集人統計具體參與人數，繼而做好準備工作，以及提醒未有選項的受邀者趁早回覆。

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Google又指，新選項目前僅限於Google日曆中的邀請函，但未來將引入到Gmail中的邀請函。另外，使用Outlook或iCalendar作為其主要日曆應用程式的用戶並不會看到此新功能，RSVP選項僅限於Google日曆。

(圖片來源：Google)

 

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責任編輯：羅浩濂

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