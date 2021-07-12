【網民熱話】一千呎單位要搬屋 搬運費竟收一萬六元 是否合理？ 網民：嫌貴不如自己搬

無論是租屋、買樓，還是裝修，都少不了要搬東西。看似不太起眼的搬屋，也令一眾市民頭痛不已。要叫車？還是自己慢慢搬？找搬運公司的話，某些大家具要不要額外收費？近日有網民於網上討論區發文，詢問一萬六搬運費是否正常。

網民經歷：

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有網民直接反問：「十年前買一個午餐要多少錢？」，又指「十年前吃個漢堡包也只是二十多元，現在都三十多了！」，建議樓主如果嫌貴不如自己搬。不過，有人稱，樓主覺得這兩間收費過貴，可以再多問幾間，然後選擇最便宜的就好。

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有人分析，樓主要求又拆又裝又搬，公司要租貨車就要預定泊車的錢，油費等。而且只有幾個工人，但就要收拾一千呎的雜物傢俱，「收你一萬多元，也不是很過分吧」。他們又指，淨搬和包裝拆的價格會差很遠。既然樓主想便宜的話，不如考慮把用舊了的傢俱丟了再買，更稱「有機會砌唔返」。

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責任編輯：張瑋婷