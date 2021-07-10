【有盈退休】曾智華：笑到碌地的喜劇

筆者先聲明，「Old Seafood」百份百是指老男人！因為女性永不會老！會否「笑到碌地」（即十分逗趣），筆者沒有深究，因活了大半輩子，仍無法理解女性心理也！

男性則不同，筆者是男性，身邊的圈子也充斥着男性，從小一同長大的，如今一同變成長者，不少是正牌的「Old Seafood」，心態絕對了解。

值得一「煲」的劇

筆者是傳媒人，投身於電視、電台多年，也是資深影迷，故此，哪套電影、電視劇「有料到」（即是否值得觀看），看十分鐘已可下判斷。

近兩年同時出現兩部「黐梳化」之作。甚麼是「黐梳化」？即由開始看屁股就像黏着梳化，怎也不能或不願離開！因為吸引力實在非同凡響。

第一部是《皇冠》（The Crown），由編導演到美術、造型、攝影，全部「超曬班」，製作水平之高，很難找一部劇與之相提並論，更遑論「撼低佢」。故此，橫掃各項大獎，的確實至名歸。

另一部是喜劇（Comedy-Drama），屬驚喜之作，同樣，掌聲如雷。正是米高德格拉斯（Mike Douglas）孭飛（即主演）的《荷里活教父》（Kominsky Method）。此劇中文譯名極為誤導，因讓人聯想起黑幫暴力電影，這是誤導！一開波，筆者已「笑到碌地」。基於每集只有20分鐘，加上節奏明快，全無悶場，轉眼已「煲」完一集，「幾大唔俾佢停」，繼續追！

為何有如此大魔力？總之，若觀看者是「Old Seafood」，不分國籍，必定看到樂不可支，感性、理性的系統全被觸動，因主角有很多「Old Seafood」的影子，看這部劇就像看着自己，只不過，用極「抵死」的劇情及對白包裝矣。

《荷里活教父》講述一對「死黨」，米高德格拉斯和阿倫阿堅（Alan Arkin），一個70多歲，一個80多歲，不論感情、人生、心理及生理都已到日落西山階段，雄風不再，但對生命仍有極大熱誠，亦有魅力吸引女性，一直在自卑又自大的心態中打滾，這些經歷絕對過癮。

在第二季有一亮點，就是《時光倒流七十年》的珍茜摩爾（Jane Seymour）亮相，扮演阿倫阿堅的忘年女友，正到呢……