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【航運股】拜登傳發行政命令壓運費　航運股急挫、中遠海曾控挫逾一成

新股IPO 15:01 2021/07/09

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【航運股】拜登傳發行政命令壓運費　航運股急挫、中遠海曾控挫逾一成

《華爾街日報》報導，拜登政府本周將發布行政命令，要求美國聯邦海事委員會（FMC）和陸上交通運輸委員會（STB），監管美國海陸運輸市場的競爭，降低美國企業的運輸成本。航運股急跌。

一日3航運股盈喜　惟中遠海控惟大市回吐半成、東方海外挫8%、中國外運升6%【下一頁】

中遠海控 （01919） 曾插12.6%，低見14.2元，現挫9%，最新報14.78元；東方海外 （00316） 跌5.7%，最新報159.9元；太平洋航運 （02343） 曾插8%，最新報3.11元，跌5.2%；海豐國際 （01308） 挫5.1%，最新報32.55元；中遠海發 （02866） 跌5.1%，最新報1.69元。

報道稱，目前全球3大海運聯盟控制著80%的航運市場，相較2000年全球10大航運公司僅掌控遠洋貨運業務12%，這導致美國出口商成本增加，包括滯留費和延期費。另外，美國僅有7條一級貨運鐵路，鐵路公司擁有全美多地鐵路軌道運輸的壟斷定價權。

不過，分析指出，美國沒有海運公司，雖然拜登可以發布行政命令來干涉價格，但如果其他地區運價上漲，且比運去美國更有利可圖的話，恐怕很多貨櫃航運公司可以不跑或少跑美國線，屆時因美國缺貨更嚴重，美國線運價恐怕漲幅會更大。

相關文章：【航運股】內地集裝箱渴市價格翻倍創新高　中集升半成破頂、中遠海控升逾4%

【航運股】亞歐貨櫃運輸價格歷史首升破1萬美元　中遠海控升6%

編輯：吳敏芳

壟斷 航運股 中國 航運 鐵路 運輸

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