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上海迪士尼明年1月9日起加價　最貴1日門票達769人仔

理財智慧 16:26 2021/07/09

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上海迪士尼今日（9日）公布票務調整方案，明年1月9日起，上海迪士尼度假區將在現行四級票價結構下調整上海迪士尼樂園的門票價格。

類別 原價（人民幣） 新票價（人民幣） 適用日子
常規日 399元 435元 大部分平日和部分周末
特別常規日 499元 545元 部分周末和部分平日
高峰日 599元 659元 夏季大部分日期、部分中國法定節假日放假和調休期間及其前後部分日期、國際性節日慶祝期間、樂園特別活動日以及其他客流高峰日
特別高峰日 699元 769元 部分中國法定節假日放假和調休期間、樂園特別活動日以及夏季部分日期

當中3歲至11歲或身高1米以上至1.4米以上兒童、65歲或以上的老人和殘障遊客（需提供殘障證明）購買門票時將繼續享受約75折的優惠。嬰幼兒（3周歲以下或身高1米及以下）仍可免票入園。

上海迪士尼樂園表示，將繼續提供90天滾動價格日曆，以方便遊客根據各自的不同需求進行選擇，提早規劃行程。樂園續指，2020年推出的四級票價結構讓度假區更有效地引導貫穿全年的季節性客流分佈，以期更大程度優化遊客體驗。遊客持一張上海迪士尼樂園門票可通行樂園內七大主題園區所有的遊樂項目和娛樂演出（需另行收費的特別服務、設施和活動除外）

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責任編輯：黎淑雯

 

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