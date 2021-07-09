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【內地熱話】深圳一公司招募志願者捐糞便　合資格者最高可獲逾6000人民幣

理財智慧 15:53 2021/07/09

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在坊間，有不少大學會給予一定的金額予志願者，以吸引他們參與實驗。在內地，則有科技公司招募志願者捐糞便，合資格者可獲300元人民幣補助。

【內地熱話】女子於銀行存100萬人民幣　5年後離奇剩1元人民幣【下一頁

綜合內媒報道，近日深圳一間腸道研究公司於網上公開招募糞便捐贈者，表明每次捐，獻可獲300元人民幣營養補貼，每月最多可捐22次，即捐贈者最高可獲6,600元人民幣。有工作人員表示，公司主要把志願者所捐贈的糞便，用於腸道微生態研究。其指出，該機構屬生物製藥公司，是次收集糞便來研究人類的腸道菌群之外，亦是用於製藥研究。

報道指出，工人人員表示，是次研究目標為18歲至40歲的健康人士，就職大學生屬優先。有意參與的志願者可先於公司官網填寫調查問卷，當中包括體重、年齡、身高，以及捐贈者過往疾病史，公司負責人會按問卷結果篩選符合要求的志願者，並進行面試，以了解志願者的生活習慣和作息時間。如果面試通過，志願者便會被安排去醫院體檢，費用由公司負責。

此事也在微博上掀起討論，不少網民直呼：「第一次見糞便這麼值錢」、「人家說大城市機會多，這次我信了。」

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責任編輯：黎淑雯

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